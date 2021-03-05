عاجل.. منح سفير السودان بمورتانيا وسام الاستحقاق الوطني المورتاني

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 5 مارس 2021

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وشح معالي وزير العدل الموريتاني بصفته وزير الخارجية المناوب السيد محمد محمود بن الشيخ عبد الله بن بيه باسم فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني بمقر الوزارة في نواكشوط سعادة السفير بلال قسم الله الصديق، سفير السودان لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية بوسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني وذلك بمناسبة انتهاء فترة عمله فبراير 2016م – 2021م.



وجرت مراسم التوشيح بحضور أعضاء بعثة السفارة السودانية بنواكشوط وحضور الوكيل بالإنابة لوزارة الخارجية الموريتانية السفير محمد حاشي ولد خطاب وكبار منسوبيها.

وأكدت الخارجية الموريتانية أن منحها هذا الوشاح الرفيع للسيد السفير بلال يأتي تقديراً لجهوده التي بذلها ممثلا لجمهورية السودان في دفع وتعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين في كافة المجالات. وعبر السفير بلال عن تشرفه بوسام كوماندور في نظام الاستحقاق الوطني الموريتاني، وأكد خالص شكره إزاء الرعاية السامية للعلاقات الثنائية التي يوليها فخامة الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني ومؤسسات الدولة الرسمية والشعبية.