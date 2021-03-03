الاتحاد الأوروبي: أمن السودان مهم بالنسبة لنا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 3 مارس 2021

أكد السفير روبرت فان دن دوول رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في السودان، أن أمن السودان مهم جدًا بالنسبة للاتحاد الأوروبي لما له من تأثير مباشر على القرن الافريقي والبحر الأحمر وافريقيا والشرق الأوسط، لافتًا إلى أن أمن جميع هذه المناطق ينعكس بشكل مباشر وغير مباشر على أمن وسلامة دول الاتحاد الأوروبي.



وقال دوول، خلال زيارة سفراء الاتحاد الأوروبي لدى السودان اليوم الاربعاء لأكاديمية نميري العسكرية العليا في مدينة أم درمان، "نحن مهتمون جدًا بفهم مستوى ومحتوى التعليم المقدم في هذه المؤسسة الرئيسية لطلابها والتحول التعليمي الجاري ليشمل حقوق الإنسان والقانون الدولي والإنساني الذي يؤدي إلى بناء جيل جديد ومختلف من المهنيين للسودان والمنطقة".

وأكد أن الاتحاد الأوروبي لا يزال داعما قويا لانتقال الشعب السوداني إلى ديمقراطية حقيقية كمنارة للسلام والاستقرار فى المنطقة، مما يتطلب تعاونا وتضامنا من جميع الشركاء في المرحلة الانتقالية من المدنيين والعسكريين والحركات المسلحة.

من جانبه، رحب اللواء الركن عز الدين طه مدير الأكاديمية بسفراء الاتحاد الأوربي، مؤكدا أن الأكاديمية بصدد تطوير المنظومة التعليمية في المرحلة القادمة للدارسين العسكريين والمدنيين لتتضمن مكافحة الإرهاب والإتجار بالبشر وإدارة الحدود ومكافحة التهريب وفض النزاعات وحفظ وبناء السلام.