عاجل.. البرهان وموسفيني يعقدان جلسة مباحثات مشتركة بمدينة عنتيبي

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 3 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

عقد الرئيسان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي و الأوغندي يوري موسيفيني، جلسة مباحثات مشتركة بالقصر الرئاسي بمدينة عنتيبي ، تطرقت إلى سبل ترقية العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون المشترك بما يحقق مصالح البلدين وشعبيهما.



وقال القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السودان بأوغندا الاستاذ مجاهد عبد الرحمن ،في تصريح صحفي، إن جلسة المباحثات تطرقت لسبل تعزيز العلاقات الثنائية ،بجانب القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف أن رئيس مجلس السيادة الانتقالي استعرض خلال جلسة المباحثات جملة من الموضوعات السياسية والأمنية والاقتصادية بالبلاد.

وأوضح القائم بالأعمال بالإنابة بسفارة السودان بأوغندا أن الجانبين اتفقا على إطلاق دعوة لكل الدول المطلة على نهر النيل لعقد قمة سيدعو لها الرئيس اليوغندي يوري موسيفيني خلال العام الجاري لمناقشة كيفية الاستفادة من نهر النيل.

وكان رئيس مجلس السيادة الانتقالي قد وصل اليوم إلى العاصمة الأوغندية كمبالا ، في زيارة تستغرق يوما واحدا ، قدم خلالها التهنئة للرئيس يوري موسفيني بفوزه في الانتخابات الرئاسية لدورة رئاسية سادسة بحصوله على 5.85 مليون صوت انتخابي