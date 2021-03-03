عاجل.. السودان يتسلم اول شحنة من لقاحات كورونا عبر آلية كوفاكس

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 3 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية أن السودان سيتسلم الأربعاء اول شحنة من اللقاحات المضادة لكورونا عبر آلية كوفاكس وسيبدأ تطعيم طواقمه الطبية "مطلع الأسبوع المقبل".



وتتألف هذه الشحنة الأولى من 828 الف جرعة من لقاح أسترازينيكا وسلمت عبر آلية كوفاكس لتأمين تطعيم سكان الدول الفقيرة خصوصا.

وقالت المسؤولة في وزارة الصحة داليا ادريس إنه سيتم اعطاء وحدات الشحنة الاولى من اللقاح الى 414 الف من الفرق الطبية على مستوى البلاج اعتبارا من الأسبوع المقبل.

وعبر وزير الصحة السوداني عمر النجيب في مؤتمر صحافي عن ارتياحه "لوصول اول شحنة من لقاح كورونا"، موضحا أنه "سيقدم مجانا والفرق الطبية وكبار السن سيكونون اولى الفئات التي تحصل عليه".

واشار إلى أن وصول اللقاح " خطوة رئيسية" في معركة السودان ضد الفيروس الذي أصاب 28500 شخص توفي 1900 منهم.

وقالت ادريس إنه يتوقع وصول مزيد من الشحنات حتى نهاية ايلول/سبتمبر المقبل لتغطي عشرين بالمئة من سكان البلاد الذين يبلغ عددهم نحو أربعين مليون نسمة .

وجاء اعلان الاربعاء بعد شهر من تشكيل حكومة جديدة في اطار الفترة الانتقالية التي بدأت منذ نيسان /ابريل 2019 عقب الاطاحة بالرئيس السابق عمر البشير .

وتكافح الحكومة لمعالجة الازمة الاقتصادية التي زادت من وطأتها جائحة كورونا في البلاد التي تشهد ارتفاعا في معدلات التضخم ونقصا في العملات الاجنبية وتراجعا في قيمة العملة المحلية، الجنيه السوداني، في السوق السوداء .