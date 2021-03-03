عاجل.. وزير الري يجدد الدعوة لتوسيع مظلةالوساطة في محادثات سد النهضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 3 مارس 2021

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بحث وزير الري والموارد المائية البروفيسور ياسر عباس بمكتبه صباح اليوم الأربعاء مع سفيري الصين والمغرب بالخرطوم ملف سد النهضة الإثيوبي وآخرتطورات المفاوضات بين دول السودان ، إثيوبيا ومصر .



وجدد وزير الري خلال اللقاء الذي تم مع السفير الصيني عبر الفيديو تأكيد ضرورة التوصل لإتفاق قانوني ملزم حول سد النهضة قبل يوليو المقبل .

وشرح الوزير للسفير الصيني مخاطر إعلان إثيوبيا البدء في الملء الثاني للسد بصورة آحادية في يوليو المقبل حتى من غير إتفاق أو تبادل معلومات، مبيناً أن القرار الإثيوبي يؤثر بشكل مباشر على سد الروصيرص وعلى كل الحياة بولاية النيل الأزرق .

كما استعرض وزير الري مقترح السودان بضرورة توسيع مظلة الوساطة الإفريقية بضم الأمم المتحدة والإتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبحث اللقاء أيضاً المشاريع الاستثمارية الصينية بالسودان وضرورة تنشيطها خاصة في مجال مياه الشرب والري.

وفي سياق متصل عقد وزير الري لقاء مماثلاً مع سفير المغرب بالخرطوم وناقشا إلى جانب ملف سد النهضة العلاقات الثنائية التاريخية بين السودان والمغرب.