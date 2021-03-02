عاجل.. التحالف السوداني: جمع السلاح مدخل رئيسي لوقف الصراع بدارفور

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 2 مارس 2021

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أكد محمد إبراهيم أبو سندة القيادي بالتحالف السوداني أن عملية جمع السلاح من ايدي المتفلتين يعد المدخل الرئيسي لوقوف الحرب و الصراع القبلي في دارفور و في غرب دارفور على وجه الخصوص .



واشار ابو سنده لضرورة محاكمه الجناة المتورطين في النزاعات في غرب دارفور وتقديمهم للعداله داعياً الى أهمية توعيه المواطن بنشر ثقافه السلام ورتق النسيج الاجتماعي مبيناً بان حمل السلاح لدى المتفلتين من الاسباب الرئيسيه لاشعال الصراعات القبلية في الجنينه.

وأوضح ابو سندة ان وفد التحالف السوداني وصل ولاية غرب دارفور برئاسة سعيد يوسف ماهل نائب رئيس التحالف السوداني للشئون العسكرية و مسؤول ملف الترتيبات الأمنية للوقوف على قوات التحالف السوداني لتنفيذ برنامج الترتيبات الامنيه بناءاً على تنفيذ اتفاق سلام جوبا .

واضاف ان وفد التحالف السوداني إلتقى بلجنه امن ولايه غرب دارفور و استمع الى تنوير حول احداث الجنينة الاخيرة وقال ان ولاية غرب دارفور تحتاج الى بسط الامن وفرض هيبة الدولة .