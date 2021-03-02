عاجل.. الإعلان عن اتفاق عسكري بين السودان ومصر

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 2 مارس 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وقع رئيسا أركان الجيشين السوداني والمصري ، اليوم الثلاثاء ، اتفاقية عسكرية لتعزيز الأمن الإقليمي والتعاون بين البلدين ؛ خلال رئاسة رئيسي الأركان الاجتماع السابع للجنة العسكرية المصرية السودانية المشتركة بالخرطوم.



وقبل عدة أشهر أجرى الجيشان تمارين عسكرية مشتركة ، شمالي السودان.

وتمر العلاقات السودانية ـ المصرية بحالة من الاستقرار ، رغم بقاء خلافات بين البلدين خاصة حول مثلث حلايب الذي تسيطر عليه القاهرة بحكم الأمر الواقع.

وقال رئيس الأركان السوداني ، الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين ، إن الاتفاقية تهدف لتحقيق الأمن القومي في السودان ومصر.

من جانبه ، قال رئيس أركان الجيش المصري ؛ الفريق محمد فريد ، إن مستوى التعاون العسكري مع السودان غير مسبوق ، مشيرًا إلى استعداد بلاده لتلبية كل طلبات السودان في المجالات العسكرية كافة.