البرهان يطلع على المشاريع التنموية لهيئة آل مكتوم

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 1 مارس 2021

اطلع رئيس مجلس السيادة الانتقالي بجهورية السودان الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، على الدور الكبير الذي تقوم به هيئة آل مكتوم الخيرية لدعم المشاريع التنموية في السودان.



وأشاد البرهان خلال لقائه بمكتبه وفد هيئة آل مكتوم الخيرية برئاسة عضو مجلس الأمناء مدير مكتب الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة ميرزا حسين الصايغ، بالأعمال الخيرية التي تضطلع بها الهيئة خاصة دعمها للمشروع الزراعي بولاية نهر النيل الذي يستهدف حوالي 4500 أسرة متعففة بالولاية ومساهمتها في بناء وتعمير المدارس بولاية الخرطوم وولايات دارفور وغرب كردفان.

حضر اللقاء سفير الدولة لدى الخرطوم حمد محمد حميد الجنيبي، ومدير جامعة افريقيا العالمية البروفيسور هنود أبيا كدوف.

ونقل ميرزا الصايغ خلال اللقاء تحيات نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، لحكومة وشعب السودان الشقيق، مؤكداً استمرار الدعم للمشاريع التنموية بالسودان ودعم التعليم العالي والبحث العلمي والأسر المنتجة.

ولفت إلى المشاريع والأعمال الخيرية التي تقوم الهيئة بها في السودان وافريقيا والتي تشمل إنشاء 50 مدرسة في أفريقيا منها 12 مدرسة في السودان، مشيراً إلى أن كافة المشاريع تم وضعها ضمن موازنات الهيئة بتوجيه من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم وهي مشروعات تنموية و إنسانية وإغاثية.