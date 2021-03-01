وصول سفينتين عسكريتين أمريكية وروسية لميناء بورتسودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 1 مارس 2021

وصلت المدمرة الأمريكية "يو إس إس ونستون تشرشل" اليوم الإثنين، إلى ميناء بورتسودان السوداني على البحر الأحمر غداة رسو فرقاطة عسكرية روسية فيه، حيث تعتزم موسكو إقامة قاعدة لوجستية بحرية، كما أفاد صحافي وكالة فرانس برس.



ويأتي وصول المدمرة الأمريكية إلى السودان بعد قيام واشنطن بشطب الخرطوم عن لائحة الدول الراعية للإرهاب في نهاية 2020، إثر الإطاحة بنظام عمر البشير في أبريل 2019.

وقال القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في السودان براين شوكان على "تويتر" إن هذه السفينة "هي الثانية التي ترسو في السودان هذا الأسبوع" مضيفًا أن ذلك "يدل على الدعم الأمريكي للانتقال الديمقراطي" في السودان.