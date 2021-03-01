عاجل.. السودان يؤكد أهمية الشراكة والتعاون مع الأمم المتحدة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 1 مارس 2021

أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، أهمية الشراكة والتعاون بين حكومة السودان والأمم المتحدة في كافة المجالات لتحقيق الأهداف المرجوة.



والتقت المهدي، اليوم الإثنين، مع أتوك كاري وكيل الأمين العام للأمم المتحدة، خلال زيارته للسودان التي تستغرق ثلاثة أيام يزور خلالها عدة ولايات.

وقدم أتوك كاري تهانيه وتهاني الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو جوتيريش للمهدي بمناسبة توليها حقيبة وزارة الخارجية، مرحبا بالمشاركة الفعلية للمرأة في تشكيل الحكومة الجديدة.

وأوضح أن التعاون المثمر بين حكومة السودان وبعثة الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة المشتركة في دارفور "يوناميد"، يعتبر مثالا يحتذى به في التعامل بين الدول ومنظمة الأمم المتحدة.

من جانبها، ثمنت وزيرة خارجية السودان، متانة علاقات التعاون والاحترام المشترك بين بلادها ومنظمة الأمم المتحدة، والتغيير في الدبلوماسية السودانية في تعاملها مع المنظمة الدولية من منطلق الدفاع عن النفس إلى المبادرة والانفتاح والشراكة الحقيقة.

وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون بين حكومة الفترة الانتقالية وبعثة "يونيتامس" وتوقيع اتفاقية وضع البعثة، وأكد الطرفان أهمية التوازن في التوظيف واستيعاب سودانيين في مختلف مستويات الوظائف المحلية والدولية للبعثة والتعاقد مع الشركات السودانية، وذلك للاستفادة من الخبرات السودانية بالداخل والخارج.