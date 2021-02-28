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عاجل.. السودان تسجل 31 إصابة جديدة بكورونا

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 28 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل ٣١ اصابة جديدة بفيروس ، وحالتي وفاة، فيما تم شفاء ٢٤ حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان، عن التقرير الوبائي ليوم الأربعاء الماضي، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم..وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى ٢٨ ألفًا و٣٣٤ حالة، بينها ١٨٨٠ وفاة، و٢٢ ألفًا و٨٨٧ شخصًا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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