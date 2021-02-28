عاجل.. مجلس الوزراء يؤكد تطلعه لنزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 28 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

صرح مجلس الوزراء السودانى بأنه يتطلع لنزع فتيل الأزمة مع إثيوبيا مع تأكيد سيادتنا على الأراضى السودانية، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.



وأكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أن عملية ملء سد النهضة بشكل أحادي دون التوصل إلى اتفاقية ملزمة للدول الثلاث (السودان ومصر وإثيوبيا)، يشكل خطراً على السدود السودانية وأمن وسلامة وممتلكات المواطنين الذين يقيمون على ضفاف النيل أسفل سد النهضة.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان الجمعة، أن رئيس مجلس الوزراء، التقى الخميس وفداً من جمهورية الكونغو الديمقراطية برئاسة مبعوث رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فليكس تشيسيكيدي، رئيس الاتحاد الإفريقي الحالي ومستشاره الخاص للاتحاد الإفريقي نتومبا لوابا، وذلك بحضور وزير الري والموارد المائية السوداني الدكتور ياسر عباس.

وأعرب رئيس مجلس الوزراء السوداني، عن تقديره لوفد جمهورية الكونغو الديمقراطية بدعمهم للسودان والمبادرة التي طرحتها جمهورية الكونغو بشأن التوصل إلى حل دبلوماسي لملف سد النهضة وإطلاعهم على تطورات الملف، من جانبه، أوضح المبعوث الكنغولي أن جمهورية الكونغو ترغب فى تطوير وتقوية التعاون المشترك بين البلدين.