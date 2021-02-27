عاجل.. ترتيبات لتسيير قافلة دعم للقوات المسلحة بغرب كردفان

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 27 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ترأس الاستاذ أحمد آدم الضو الأمين العام لحكومة ولاية غرب كردفان رئيس اللجنة العليا لدعم القوات المسلحة بوزارة المالية والقوى العاملة الاجتماع الأول للجنة .



وأوضح الضو في تصريح لسونا ان اللجنة منوط بها بحث السبل الكفيلة لجمع الدعم المادي الذي يمكن من تسيير قافلة لدعم القوات المسلحة التي قدمت تضحيات جسام في الدفاع عن حياض الوطن خاصة شرق البلاد .

وأكد أمين عام الحكومة مقدرة القوات المسلحة في المحافظة على الأرض والعرض واسترداد بقية الأراضي المغتصبة من قبل بعض دول الجوار .

وأبان ان الاجتماع خلص الى عدد من التوصيات بالاضافة الي تكوين لجان بالمحليات لاستقطاب الدعم اللازم .

وأكد أن الاجتماع أمن علي تكوين لجنة للاعلام للتبشير بأهداف القافلة وأهمية دعمها من المؤسسات الرسمية والشعبية والخيرين.

من جهته وصف المدير العام لوزارة المالية والقوى العاملة بالولاية، مقرر اللجنة العليا لدعم القوات المسلحة الاستاذ أمبدة محمد أمبدة الاجتماع بالمثمر وذلك لتناوله سبل الدعم المختلفة من اجل تسيير القافلة في القريب العاجل .

ودعا الجميع للتجاوب مع نداء النفرة دعما وسندا وتعظيما للقوات المسلحة السودانية.