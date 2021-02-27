عاجل.. مدير خزان الروصيرص يوضح تأثيرات سد النهضة على الخزان

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 27 فبراير 2021

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قال مدير خزان الروصيرص المهندس حامد محمد علي ان غياب المعلومات والبيانات وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة بسبب رفض الجانب الاثيوبي سيؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على تشغيل خزان الروصيرص.



ويعتمد خزان الروصيرص في تشغيله على ايراد النهر الطبيعي والآن سيعتمد على كميات النهر الواردة من سد النهضة وبالتالي غياب اتفاق ملزم ومرضي لجميع الجهات سيشكل خطورة كبيرة.

وأشار الي أهمية خزان الروصيرص الانتاجية والاقتصادية للسودان التي تتمثل في ري المشاريع الزراعية على امتداد النيل الأزرق والنيل الرئيسي وانتاج الطاقة الكهربائية بالاضافة الى الثروة السمكية وزراعة الجروف عند انحسار المياه في بحيرة الخزان في فترة الصيف، كما يوفر الخزان العديد من الوظائف ويساهم في تنمية منطقة جنوب النيل الأزرق.