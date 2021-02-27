عاجل.. جهود بولاية شمال كردفان لإقامة مصنع للصمغ العربي

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 26 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أوضح دكتور إدريس موسى مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان أن هناك خطة طموحة لإعادة إعمار حزام الصمغ العربي من حيث استزراع الهشاب وتكوين الجمعيات التعاونية للمنتجين، وزيادة أسعاره بإضافة قيمة للتصنيع.



وأكد فى تصريح صحفي أن الولاية ستنشئ مصنع بالولاية لتصنيع الصمغ العربي، وتصديره مُصنعا بدلا عن الخام للإستفادة من القيمة المضافة وبأسعار مجزية للمنتج، مشيرا إلى أن هناك مصنع لتصنيع البودرة الرزازية بنيالا. وقال إن قيام بورصة للصمغ العربي من المشاريع الكبيرة التى ستقام بالولاية ممولة من بنك التنمية الأفريقي ب18.5 مليون دولار.

وتوقع أن تحدث تغيير فى حياة المنتج بمنتج عالي الجودة ينافس في السوق العالمي وهى نافذة يطل عبرها السودان على العالم بانتاج جيد، مشيرا إلي أن قيام البورصة تقلل من التهريب وتدعم الصادر وتعود للبلاد بعملات صعبة.

و أوضح إدريس موسى بشأن إفتتاح محجر بشير عشي الدولي الصادرات بمحلية بارا أنه من المحاجر النموذجية الحديثة باستخدام اخر ما توصل إليه العلم فى صناعة المحاجر وإعداد الصادر ويعتبر مكسب لولاية شمال كردفان فى تشغيل العمالة وتجويد الإنتاج، وتحقيق عائد مادي للولاية والسودان، وهو أول محجر يمتلكه القطاع الخاص لصاحبه المستثمر الوطني بشير عشي.