عاجل.. السودان: ملء سد النهضة أحاديا خطر على سدودنا

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 26 فبراير 2021

قال رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، لبعثة الاتحاد الأفريقي، إن ملء إثيوبيا لسد النهضة أحاديا خطر على السدود السودانية.



يذكر أن السودان، أكد حرصه على العمل للوصول لاتفاق مع كل من مصر وإثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبي.

وقال وزير الري السوداني، ياسر عباس، في تصريحات إعلامية، إن بلاده حريصة على "التوصل إلى اتفاق مع مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة بما يجعله بوابة للتعاون والتكامل بينهم".

يذكر أن وزارة الري السودانية أكدت أن إعلان إثيوبيا بشأن إعادة ملء سد النهضة في يوليو المقبل يمثل تهديدا لكل مشاريع الري في البلاد.

وبحسب شبكة «العربية» الإخبارية، قالت وزارة الري السوداني، إن 20 مليون مواطن مهددون بملء إثيوبيا الثاني لسد النهضة، داعيه إلى وساطة أمريكية وأوروبية وأممية.

وفي وقت سابق، كشف العضو السابق في وفد السودان لمفاوضات سد النهضة الدكتور أحمد المفتي أن الأرض التي أنشئ عليها السد الإثيوبي ملك للسودان.

وفي حواره مع برنامج "البعد الآخر" الذي يذاع على قناة "العربية"، أكد المفتي، أن السودان منح إثيوبيا الأرض التي أقيم عليها سد النهضة في عام 1902، بشرط عدم تدشين أديس أبابا أي منشآت مائية على نهر النيل دون موافقة الخرطوم.

وأوضح المفتي أن السودان قد يطالب باستعادة هذه الأرض، خاصة وأن الطرفين، السوداني والإثيوبي، قد اشترطا ذلك بعدم إقامة أي منشأة مائية على نهر النيل دون موافقة السودان.

وناشد عضو الوفد السوداني السابق لمفاوضات سد النهضة، مجلس الأمن الدولي، بضرورة التدخل لإثناء إثيوبيا عن بدأ الملء الثاني للسد، المقرر في يوليو المقبل، وإلا سيتفجر الوضع بشكل خارج عن السيطرة.

وأكد أحمد المفتي، أن أكثر من عشرين مليون مواطن سوداني مهددون بخطر عظيم بسبب سد النهضة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة تراجع سياستها بشأن سد النهضة الإثيوبي لتسهيل حل الأزمة المستمرة بسبب هذا المشروع بين إثيوبيا ومصر والسودان.