عاجل.. البرهان يتسلم رسالة خطية من إسياس أفورقي

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 24 فبراير 2021

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تسلم رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رسالة خطية من الرئيس الإريتري إسياس أفورقي، تتصل بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في كافة المجالات.



جاء ذلك خلال لقائه بمكتبه ظهر اليوم، بوزير الخارجية الإريتري السيد عثمان صالح، يرافقه مستشار الرئيس إسياس أفورقي السيد يماني قبراب.

ونقل الوفد الإريتري تحيات الرئيس إسياس أفورقي لرئيس مجلس السيادة وتمنياته له وللسودان بالتقدم والازدهار والنماء والاستقرار.

وأكد اللقاء أهمية تعزيز العلاقات الثنائية ودفع آفاق التعاون المشترك إلى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين.