عاجل.. حمدوك يتلقى رسالة من الرئيس الإريتري

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 24 فبراير 2021

تسلم دولة رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك رسالة خطية من الرئيس الاريتري أسياس أفورقي.



جاء ذلك لدى لقائه اليوم بمكتبه برئاسة مجلس الوزراء كل من وزير الخارجية الإريتري السيد/ عثمان صالح، ومستشار الرئيس الإريتري السيد/ يماني قبراب، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء المهندس خالد عمر يوسف، وسفير إريتريا لدى السودان.

وأكد الرئيس الإريتري في رسالته عُمق العلاقات بين البلدين وضرورة تمتينها وتطويرها، ومعرباً عن قلقه إزاء الوضع على الحدود السودانية الإثيوبية، مع تأكيده على تفهُّم بلاده لموقف السودان في حقه ببسط سيادته على أراضيه