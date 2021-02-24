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وزيرة الخارجية تؤكد عمق العلاقات الراسخة مع الكويت

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 24 فبراير 2021

وزيرة الخارجية تؤكد عمق العلاقات الراسخة مع الكويت

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متابعات - اخبار الخليج 365

أكدت وزيرة الخارجية السودانية الدكتورة مريم الصادق المهدي، عمق العلاقات الراسخة التي تربط بين السودان ودولة الكويت، وما تشهده هذه العلاقات الأخوية من تطور في مختلف المجالات.

وذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن الوزيرة مريم الصادق المهدي، تلقت اتصالا هاتفيا من الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت، حيث هنأها بمناسبة تعيينها وزيرة للخارجية، متمنيًا لها دوام التوفيق والسداد، وللسودان المزيد من التقدم والازدهار، كما قدم لوزيرة الخارجية الدعوة لزيارة الكويت.

وثمنت وزيرة الخارجية السودانية دور نظيرها الكويتي وجهود بلاده في سبيل تعزيز العلاقات الخليجية والعربية.  

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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