عاجل.. جولة لعدد من الوزراء على البنوك للوقوف على الإجراءات الجديدة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 24 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ابتدر وزراء شؤون مجلس الوزراء، خالد عمر يوسف، المالية والتخطيط الاقتصادي د. جبريل ابراهيم، وزير الاعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة حمزة بلول، بمرافقة محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين زيارة لبعض البنوك وذلك للوقوف على تطبيق الاجراءات الجديدة المرتبطة بتعاملات النقد الاجنبي. وقف الوزراء خلال الزيارة على المشاكل والصعوبات التي تعترض الجمهور فيما يتعلق بتطبيق الإجراءات الجديدة المختصة بسعر الصرف.



ووجه الوزراء بتسهيل الإجراءات للجمهور، وزيادة منافذ النقد الأجنبي وزيادة عدد ساعات العمل.

وقال محافظ بنك السودان المركزي الفاتح زين العابدين في تصريح "لسونا" ان جولة الوزراء لبعض البنوك التجارية تأتي للوقوف على مشاكل الجمهور فيما يختص بتطبيق الإجراءات الجديدة المختصة بسعر الصرف. وأوضح زين العابدين ان بنك السودان المركزي اجتمع يوم أمس مع كل مدراء البنوك التجارية لتبسيط الإجراءات وحل كل الاشكالات التي تعترض المراسلين في الخارج والداخل. واضاف ان إنجاح المشروع الوطني يحتاج لتضافر الجهود وهذا يحتاج لتعاون الجميع كما يلعب المواطن دورا محوريا في هذه المسألة، وقال زين العابدين ان السياسات الجديدة جاءت بعد دراسات وتجارب كثيرة جدا.