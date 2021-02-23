عاجل.. نيكولا تشيد بمستوى التعاون بين السودان والإمارات

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 23 فبراير 2021

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أشادت عضو مجلس السيادة الإنتقالي الأستاذة رجاء نيكولا عيسى عبد المسيح بالمستوى الرفيع لعلاقات التعاون بين السودان ودولة الإمارات العربية المتحدة في كافة المجالات.



وإمتدحت عضو السيادي، لدى لقائها بمكتبها بالقصر الجمهوري اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى السودان السفير حمد محمد الجنيبي، تجربة الإمارات في مجال التعايش الديني ومساهمتها في التوقيع على وثيقة الأخوة الإنسانية.

وأكدت الأستاذة رجاء نيكولا، أن حكومة الفترة الإنتقالية تولي أهمية خاصة لقضايا التسامح والتعايش الديني وقبول الآخر بين مكونات الشعب السوداني وعكس هذه القيم في التعامل مع العالم.

وأوضح السفير حمد محمد الجنيبي، في تصريح صحفي، أن اللقاء تناول مسيرة العلاقات الثنائية بين الدولتين، وإستعرض المشاريع التي تنفذها دولة الإمارات في السودان.

وأعرب السفير الجنيبي عن تمنياته للشعب السوداني بدوام التقدم والإزدهار في ظل حكومة الفترة الإنتقالية.