عاجل.. محكمة مدبري انقلاب يونيو ترفع جلساتها للاحترازات الصحية

الخرطوم - احمد عبدربة - قررت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو في جلستها اليوم رفع جلستها للاحترازات الصحية دون الخوض في اي اجراءات اخرى وأوضح قاضي المحكمة انه قد تم احالة المتهم نافع علي نافع الى مستشفى رويال كير وذلك بناءا على مخاطبة المحكمة لادارة السجن حيث اتضح انه مصاب بفايروس كورونا وقررت المحكمة رفع الجلسة للفترة الزمنية المحددة للاحترازات الصحية .



وقال ان المحكمة سبق وان طلبت من الحضور الالتزام بالهدوء ولم يحدث ذلك لذلك قررت انه اعتبارا من الجلسة القادمة سيقتصر الحضور على المتهمين والمترافعين فقط .

وتم رفع الجلسة الى التاسع من مارس المقبل .