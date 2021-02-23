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عاجل.. محكمة مدبري انقلاب يونيو ترفع جلساتها للاحترازات الصحية

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

الخرطوم - احمد عبدربة - قررت محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو في جلستها اليوم رفع جلستها للاحترازات الصحية دون الخوض في اي اجراءات اخرى وأوضح  قاضي المحكمة انه قد تم احالة المتهم نافع علي نافع الى مستشفى رويال كير وذلك بناءا على مخاطبة المحكمة لادارة السجن حيث اتضح انه مصاب بفايروس وقررت المحكمة رفع الجلسة  للفترة الزمنية المحددة  للاحترازات الصحية .

وقال ان المحكمة سبق وان طلبت من الحضور الالتزام بالهدوء ولم يحدث ذلك لذلك قررت انه اعتبارا من الجلسة القادمة سيقتصر الحضور على المتهمين والمترافعين فقط .

وتم رفع الجلسة الى التاسع من مارس المقبل .

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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