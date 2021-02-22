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عاجل.. حمدوك يجدد إلتزام الحكومة بتنفيذ بنود سلام جوبا

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 22 فبراير 2021

عاجل.. حمدوك يجدد إلتزام الحكومة بتنفيذ بنود سلام جوبا

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متابعات - اخبار الخليج 365

جدد  دكتور عبد الله حمدوك  رئيس مجلس الوزراء إلتزام الحكومة بتنفيذ اتفاق سلام جوبا والعمل على توسيع قاعدة المنضوين تحت مظلته  بضم فصيلي عبد الواحد محمد نور وعبد العزيز الحلو.

 وشدد في كلمته عقب تفقده  وحدات  وزارة الداخلية ومخاطبته قادة الوحدات الشرطية بدار الشرطة اليوم  على ضرورة  أن تضطلع أجهزة الشرطة بدورها في حماية المدنيين خاصة في ولاية دارفور وذلك لملأ  الفراغ الأمني الذي قد ينتج  بعد رحيل اليوناميد.

وكشف رئيس الوزراء عن اقتراب الفراغ من إعداد قانون الأمن وإلحاقه بوزارة الداخلية ليصبح رافدًا تابعاً لها وليحمي التنوع الإثني والعرقي الذي عده ذو ميزة إيجابية. 

وقال إن المرحلة الانتقالية تمضي إلى الأمام رغم الصعوبات التي تعترضها. 

ودعا إلى الحفاظ على الشراكة بين المكون العسكري والمدني  وذلك لحماية البلاد ومنعها من الانزلاقات الأمنية .

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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