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عاجل.. تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان

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الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 22 فبراير 2021

عاجل.. تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان

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متابعات - اخبار الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس ، و7 وفيات جديدة، فيما تم شفاء 84 حالة، وذلك خلال ثلاثة أيام.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم /الاثنين/ عن التقرير الوبائي لأيام الخميس والجمعة السبت الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 28 ألفا و 137 حالة، بينها 1871 وفاة، و22 ألفا و797 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

   

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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