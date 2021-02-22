عاجل.. تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 22 فبراير 2021

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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 77 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و7 وفيات جديدة، فيما تم شفاء 84 حالة، وذلك خلال ثلاثة أيام.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم /الاثنين/ عن التقرير الوبائي لأيام الخميس والجمعة السبت الماضية، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 28 ألفا و 137 حالة، بينها 1871 وفاة، و22 ألفا و797 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة السودانية، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.