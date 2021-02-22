عاجل.. حمدوك يشيد بدور الشرطة في ترسيخ مبادئ ثورة ديسمبر

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 22 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أشاد دكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء بدور الشرطة في ترسيخ مبادئ ثورة ديسمبر المجيدة وحماية أمن المواطن وتعميم السلم المجتمعي.



وأضاف في كلمته لدى زيارته التفقدية لوزارة الداخلية صباح اليوم عقب استماع لتنوير قدم له عن طبيعة عمل الوزارة وأهدافها أن الشرطة تقوم بعمل ضخم ومهم للدولة والمجتمع غير معروف لرجل الشارع العادي الأمر الذي يتحتم على أجهزة الإعلام أن تبرزه .

وأكد أن انفتاح السودان وعودته للمجتمع الدولي سوف يجلب عوناً دولياً كبيراً مشيراً الى أن نصيب الشرطة منه سيكون كبيراً حتى تعود لهم كافة امتيازاتهم التي حرموا منها خلال عهد النظام البائد وستعود معها فرص التدريب والتأهيل لأفرادها في الخارج حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها بكفاءة عالية.

وكان دكتور عبدالله حمدوك قد وصل الوزارة صباح اليوم حيث كان في استقباله الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ علي منصور وزير الداخلية وهيئة إدارة الشرطة وقام لحظة وصوله بإستعرض طابور الشرف ، ومن ثم عقدت جلسة استمع خلالها لتنوير عن طبيعة أعمال الوزارة وأهدافها المنوط بها تحقيقها.

وعبر وزير الداخلية في كلمة ترحيب عن سعادته لزيارة دكتور حمدوك التفقدية مرحباً بزيارته للوزارة.

وقد حضر اللقاء وزيرا المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم خليل، ووزير شئون مجلس الوزراء المهندس خالد يوسف.