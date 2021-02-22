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عاجل.. حمدوك يشيد بدور الشرطة في ترسيخ مبادئ ثورة ديسمبر

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الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 22 فبراير 2021

عاجل.. حمدوك يشيد بدور الشرطة في ترسيخ مبادئ ثورة ديسمبر

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متابعات - اخبار الخليج 365

أشاد  دكتور عبدالله حمدوك  رئيس مجلس الوزراء  بدور الشرطة في ترسيخ  مبادئ ثورة ديسمبر  المجيدة وحماية أمن المواطن وتعميم السلم المجتمعي.

وأضاف في كلمته لدى زيارته التفقدية لوزارة الداخلية صباح  اليوم  عقب استماع لتنوير قدم له عن طبيعة عمل الوزارة وأهدافها أن الشرطة  تقوم بعمل ضخم  ومهم للدولة والمجتمع غير معروف لرجل الشارع العادي الأمر الذي يتحتم على أجهزة الإعلام  أن تبرزه  .

وأكد  أن انفتاح السودان وعودته للمجتمع الدولي سوف يجلب عوناً دولياً كبيراً مشيراً الى أن  نصيب الشرطة منه سيكون كبيراً حتى تعود لهم كافة امتيازاتهم التي حرموا منها خلال عهد النظام البائد وستعود معها فرص التدريب والتأهيل لأفرادها  في الخارج حتى تتمكن من أداء دورها المنوط بها بكفاءة عالية.

وكان دكتور عبدالله حمدوك قد وصل الوزارة صباح اليوم حيث كان في استقباله  الفريق أول شرطة عز الدين الشيخ علي منصور  وزير الداخلية وهيئة إدارة الشرطة وقام لحظة وصوله بإستعرض طابور الشرف ، ومن ثم عقدت جلسة  استمع خلالها لتنوير عن  طبيعة أعمال الوزارة وأهدافها المنوط بها تحقيقها.

وعبر وزير الداخلية في كلمة ترحيب عن سعادته لزيارة دكتور حمدوك التفقدية مرحباً بزيارته للوزارة.

وقد حضر اللقاء وزيرا  المالية والتخطيط الاقتصادي دكتور جبريل ابراهيم خليل، ووزير شئون مجلس الوزراء المهندس .

  

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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