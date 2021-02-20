عاجل.. دقلو يتوجه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 20 فبراير 2021

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توجه النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول محمد حمدان دقلو ، صباح اليوم الى دولة الإمارات العربية المتحدة ، في زيارة رسمية ،للمشاركة في معرض الدفاع الدولي"آيدكس" ومعرض الدفاع البحري "نافدكس"، اللذان تنطلق فعالياتهما خلال الفترة "21 – 25 " فبرايرالجاري بمركز أبوظبي الوطني للمعارض.



وكان في وداعه بمطار الخرطوم الفريق الركن محمد الغالي علي يوسف الامين العام لمجلس السيادة الانتقالي والسفير الإماراتي بالخرطوم السيد حمد محمد الجنيبي.

وياتي المعرض تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات.

ويشكل معرض ايدكس أحد أبرز المعارض الدفاعية على مستوى العالم وأكبر معارض الدفاع البري والبحري والتخصصات العسكرية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا حيث يشارك في دورته الحالية 1112 شركة من 59 دولة ، ويشهد توسعة في مساحات العرض بنحو 23 %.

ويضم المعرض 38 جناحا على مساحة عرض تصل إلى 133000 متر مربع وتعتبر الدورة الحالية هي الأضخم والأكبر في تاريخ المعرض،حيث يشارك فيها أكثر من 77 وزير دفاع و79 شخصية عسكرية مهمة من رئيس أركان وقادة القوات البحرية إضافةً إلى وفود عسكرية على كافة المستويات القيادية من العديد من دول العالم.