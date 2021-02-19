عاجل.. والي جنوب كردفان يؤكد هدوء الأحوال الأمنية بالولاية

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 19 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أكد والي جنوب كردفان الدكتور حامد البشير إبراهيم هدوء الأحوال الأمنية بجميع محليات الولاية المختلفة،جاء ذلك لدى اجتماعه بمكتبه بأمانة الحكومة يوم أمس بآلية وقف العدائيات والتصالحات بمحلية كادقلي الكبرى التى تم تشكيلها عقب الأحداث التي شهدتها مدينة كادقلي في الفترة الماضية وتضرر منها ما يفوق (3000) إلى 4000 الف متضررإضافة للخسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



وقال الوالي إن اللجنة قامت بدور مهم وفاعل من خلال تقييم الوضع والتطور في الحالة الأمنية بالولاية ، وأردف قائلاً على الرغم من بعض التفلتات إلا أن عزيمة واصرار اللجنة تجاوزت تلك التحديات.

وأعلن عن قيام مؤتمر للسلم الاجتماعي لمحلية كادقلي الكبرى بمشاركة جميع مكونات المجتمع، مؤكداً متابعته اللصيقة للمركز فيما يختص بجبر الضرر للأسر المتأثرة بالأحداث ، مطمئناً مواطني الولاية عن قرب إنفراج أزمة الدقيق والوقود والتوسع في مشروع سلعتي لتخفيف الضغط والمعاناة لإنسان الولاية.

معرباً عن شكره وتقديره للأجهزة الإعلامية ولجنة وقف العدائيات على الجهود المبذولة في عملية رتق النسيج الاجتماعي والتعايش السلمي.

من جانبه أوضح الأستاذ انجالي أبكر رئيس اللجنة بأن الاجتماع مع الوالي ناقش ثلاثة موضوعات تلخصت في التقرير الموجز عن العمل الذي قامت به الآلية في الفترة منذ 15/8/2020 الى18/2/2021.

وقال إن الآلية أكدت مبدأ القانون في حل النزاعات والخروقات؛ واضاف قائلا إن الآلية منذ تكوينها أنجزت عدة ملفات كانت عائقة وشائكة منها ضبط المتفلتين وتجاوز مشكلة خور الورل بالإضافة الى المشاركة في حل الصراع بين دار نعيلة والغلفان بمحلية الدلنج الذي امتد لأكثر من خمسة عشر عاما.

وقال إنجالي على الرغم من المرارات والتحديات إلا أن اللجنة تجاوزتها بكل عزيمة وتجرد، مؤكداً أن قيام المؤتمر يسهم بشكل كبير في وضع أسس جديدة للتعايش السلمي وسط مكون الولاية.