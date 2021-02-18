عاجل.. وزير المالية يؤكد مواصلة العمل لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة

الخرطوم - احمد عبدربة - الخميس 18 فبراير 2021

أكد الدكتورجبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، مواصلة العمل لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإيجاد الفرص النوعية التي تُلبي تطلعات البلدين.



وأعرب إبراهيم، خلال لقائه مع براين شوكان القائم بالأعمال بالسفارة الأمريكية بالخرطوم اليوم الخميس، عن تطلع السودان إلى مرحلة جديدة من التعاون خاصة بعد المستجدات التي طرأت مؤخرا مثل رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الاقتصادية المفروضة عليه.

كما ناقش الجانبان ،خلال اللقاء، سبل تطويرالعلاقات الاقتصادية بين البلدين خاصة في مجال الاستثمارات الأمريكية في عدد من القطاعات.