عاجل.. دقلو يلتقي وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية السعودي

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

التقى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول محمد حمدان دقلو بالقصر الجمهوري اليوم، بالسيد أحمد بن عبد العزيز قطان وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية السعودي، بحضور الوكيل المساعد بوزارة الخارجية السفيرة الهام ابراهيم شانتير وسفير المملكة العربية السعودية بالخرطوم علي بن حسن جعفر. وبحث اللقاء العلاقات الاخوية بين السودان والمملكة العربية السعودية وسبل تعزيزها وتطويرها الى آفاق أرحب بما يحقق تطلعات وآمال شعبي البلدين الشقيقين.



وأثنى النائب الأول لرئيس مجلس السيادة، على مواقف المملكة الداعمة للسودان في كافة المحافل الاقليمية والدولية، وأكد إستعداد حكومة الفترة الانتقالية على ترقية وتطوير العلاقات الاقتصادية مع المملكة، وحرصها على تهيئة البيئة المناسبة لجميع الاستثمارات السعودية بما يحقق مصالح البلدين.

من جانبه وصف وزير الدولة لشؤون الدول الافريقية السعودي، الزيارة بالمهمة باعتبارها أول زيارة لمسؤول خارجي للسودان في اعقاب تشكيل الحكومة الجديدة ، واشار الى انه بحث مع النائب الأول السبل الكفيلة بتطوير التعاون الثنائي في كافة المجالات ، فضلا عن تطوير الاستثمار بين البلدين، ونوه الى انه اجرى عددا من اللقاءات مع المسؤولين في الدولة، اكد خلالها حرص المملكة على تطوير مذكرة تفاهم بين البلدين لتشجيع الإستثمار لاسيما في مجالات الزراعة.