عاجل.. الخارجية: لا يمكن تأجيل وضع علامات الحدود مع إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - أكدت وزيرة خارجية السودان الدكتورة مريم الصادق المهدي، أن ادعاءات إثيوبيا بشأن تغول الجيش السوداني على أراضيها منافية للصحة وتتناقض مع الاتفاقيات الموقعة والمصادق عليها من البلدين، منوهةً بأنه لا يمكن تأجيل وضع علامات الحدود.



والتقت مريم المهدي، في الخرطوم اليوم الأربعاء، مع أحمد بن عبدالعزيز قطان وزير الدولة السعودي للشئون الأفريقية، حيث ناقش اللقاء الأوضاع بشرق السودان وجهود السودان لاستقبال اللاجئين الإثيوبيين، إلى جانب التوترات في الحدود بين السودان وإثيوبيا، وموقف السودان من مفاوضات سد النهضة.