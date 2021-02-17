عاجل.. النائب العام يصل الجزيرة ويزور مقابر جثامين مشرحة مدني

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

إستهل مولانا تاج السر الحبر النائب العام زيارته لولاية الجزيرة صباح اليوم بلقاء أمين عام حكومة الولاية ممثل الوالي وأعضاء اللجنة الأمنية بالولاية والقيادات العدلية ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بولاية الجزيرة وأعضاء لجنة المحامين .



وأكد النائب العام خلال اللقاء أن زيارته تستهدف الوقوف على سير العمل الجنائي ووضع النيابة العامة والعلاقة بين الأجهزة العدلية والبرامج المشتركة مع الولاية ولجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال والوقوف علي العقبات التي تعترض الأداء والسبل الكفيلة لمعالجتها والخطط المستقبلية للنيابة العامة والبلاد تستشرف مرحلة هيكلة كل الأجهزة العدلية بعد إتفاقية السلام.

علي صعيد آخر قام مولانا تاج السر الحبر النائب العام والوفد المرافق له ومدير عام وزارة الصحة بولاية الجزيرة بزيارة مقابر جثامين مشرحة مدني حيث تعرف على الإجراءات التي تمت لدفن الجثامين وضبط سجلاتهم وترقيم القبور وكل الضوابط القانونية التي تم إتباعها.

وأكد النائب العام تقديم كل الدعم لجهود لجنة إزالة التمكين لإسترداد الأموال المنهوبة وتنفيذ كل مهامها، واشاد

بالإجراءات المهنية التي تمت في دفن جثامين مشرحة مدني وفقاً للخطة وقطع بأن المرحلة المقبلة ستشهد تكملة إجراءات وتصنيف (36) جثه متبقية بمشرحة مدني وأعلن عن الترتيبات الجارية لإستيراد عدد من المشارح وتصنيع نماذج محلية وتوفير دعم مقدر للمشارح بالتنسيق مع وزارة الصحة والطب العدلي.

ولفت سيادته إلى أن قضية طلاب جامعة الجزيرة في إنتظار نتائج الطب الشرعي، وكشف الحبر عن وضع قضايا شهداء عطبرة أمام القضاء وقضايا شهداء برى وصلت مراحل متقدمة.

من جانبه رحب الأستاذ عثمان عابدين أمين عام حكومة الولاية بالزيارة التي جسدت إهتمام النيابة العامة بالولايات وتنسيق الجهود وأعلن دعم حكومة الولاية لكل برامج وخطط النيابة العامة.

فيما أكد اللواء شرطة إبراهيم أحمد شمين مدير شرطة الولاية التناسق والتناغم والعمل المشترك بين الأجهزة الأمنية والعدلية والجهاز السياسي بالولاية وقال:"إن الزيارة تعزز جهود الشرطة في تنفيذ مهامها ودعا لضرورة العمل علي تأهيل مشرحة مدني لإستيعاب إحتياجات الولاية".

وشدد الأستاذ عبد الله محمد الحسن عضو لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية علي ضرورة تكامل الجهود لتحقيق أهداف الثورة السودانية وتحقيق الإنسجام.

ودعا الأستاذ صالح سعيد عضو تنسيقية قوي إعلان الحرية والتغيير لتحقيق أهداف الزيارة لزيادة الإنسجام وتمتين التواصل بين كافة الأجهزة لإكمال مهام الثورة وتقليل التفلتات الأمنية.

وأكد مولانا عبد الرحمن محمد أحمد الحاج رئيس النيابة العامة بولاية الجزيرة عن تخصيص نيابة مكافحة الفساد لتنفيذ مهام نيابة لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد وإسترداد الأموال بالولاية.