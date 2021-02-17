عاجل.. 78 ألف دولار لدعم متضرري الفيضانات عبر السفارة بواشنطن

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 17 فبراير 2021

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بلغت جملة تبرعات الحملة الثانية التي أطلقتها السفارة السودانية بواشنطن الأسبوع الماضي لدعم المتضررين من الفيضانات والسيول بالبلاد، بلغت تسعة وأربعين ألفا وسبعمائة دولار أمريكي .



جدير بالذكر أن سفارة السودان بواشنطن أقامت العديد من الفعاليات لحشد الدعم لمتضرري الفيضانات وذلك عبر لجان تم خلالها جمع مساهمات تقدر بثمانية وسبعين ألف دولار أمريكي.

وأفادت وزارة الخارجية أن التبرعات كانت من الجالية السودانية بواشنطن وممثلي الأحزاب والمنظمات الطوعية والشخصيات الفاعلة في المجتمع الأمريكي، وتأتي مواصلةً للجهود التي تبذلها السفارات السودانية بالخارج لدعم المتضررين من الفيضانات والسيول منذ العام المنصرم.

وتم تسليم التبرعات لقسم الحسابات برئاسة وزارة الخارجية السودانية لتوريدها في حساب اللجنة العليا لإعانة المتضررين من الفيضانات.