عاجل.. وزير الاتصالات والتحول الرقمي يتسلم مهامه

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 17 فبراير 2021

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باشر وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول مهام عمله ببرج الاتصالات بالخرطوم وذلك بجضور الدكتور الصادق جمال الدين الصادق المدير العام لجهاز تنظيم الاتصالات والبريد والسيد باخت ابراهيم باخت مدير المركز القومي للمعلومات والسيد حامد يونس مدير سلطة المصادقة الالكترونية بالوزارة.



وأوضح وزير الاتصالات والتحول الرقمي المهندس هاشم حسب الرسول ، في تصريح لوكالة السودان للأنباء فور مباشرة عمله ان الوزارة تم استحداثها ضمن التشكيل الوزاري الثاني لحكومة الفترة الانتقالية مؤكدا دورها المهم والأساسي والمحوري في نهضة الاقتصاد القومي (الكلي) وكذلك في إعادة اصلاح هياكل مؤسسات الدولة عبر مشروع التحول الرقمي الذي يعمل على محاربة الفساد وضبط أداء الدولة.

واستطرد سيادته قائلا"سنعمل مع كل الادارات والوحدات بالوزارة لتنفيذ برنامج وخطة الدولة.