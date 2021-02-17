عاجل.. السودان يستدعي سفيره في إثيوبيا للتشاور وسط حالة من التوتر

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 17 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

استدعت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، سفير الخرطوم في أديس أبابا للتشاور بشأن تطورات أزمة الحدود المتصاعدة بين السودان وإثيوبيا.



وقال الناطق الرسمي باسم الخارجية السودانية منصور بولاد لـ"سكاي نيوز عربية" إن استدعاء السفير يأتي بغرض التشاور بشأن تطورات الأزمة.

وأضاف أن "السفير سيعود إلى مقر عمله في إثيوبيا بعد انتهاء المشاورات".

وفي وقت سابق من الأسبوع الجاري، ذكرت مصادر عسكرية سودانية لـ"سكاي نيوز عربية" أن إثيوبيا ارتكبت سلسلة من التجاوزات خلال الساعات والأيام الماضية، مشيرة إلى أن السلطات السودانية رصدت حشودا إثيوبية على الحدود بين البلدين.

كانت الخارجية السودانية قد استنكرت في بيان ما وصفته بـ"التعديات" بدخول قوات إثيوبية إلى الأراضي السودانية، لافتة إلى أن الحادث من شأنه أن تكون له انعكاسات خطيرة على أمن واستقرار المنطقة، وحمّلت أديس أبابا المسئولية الكاملة عن التبعات.

يشار إلى أن حدود البلدين شهدت مناوشات عدة خلال الأسابيع الماضية، بعد أن تقدمت القوات السودانية واستعادت منطقة الفشقة.