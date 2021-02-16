عاجل.. المحكمة العليا تثبت أحكاما بإعدام 29 ضابطا بتهمة قتل متظاهر‎

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

ثبتت المحكمة العليا السودانية أحكام الاعدام بحق 29 ضابط مخابرات لقتلهم مدرسا شارك في التظاهرات الشعبية ضد حكومة الرئيس السابق عمر البشير، حسب ما قال اليوم الثلاثاء أحد المحامين.



وكان أحمد الخير (36 عاما) قد توفي في السجن في شباط/فبراير 2019 بعد اعتقاله لمشاركته في تظاهرات مناهضة لنظام البشير في ولاية كسلا شرق السودان.

وأثار مقتله غضبا شعبيا واسعا أدى الى اندلاع تظاهرات شعبية قادت الى إطاحة البشير في نيسان/أبريل 2019.

وقال المحامي عادل عبد الغني لفرانس برس إن ”حكم المحكمة العليا هذا الأسبوع ثبت الحكم الصادر من محكمة أدنى في كانون الأول/ديسمبر ضد 29 ضابط مخابرات“.

كما ثبتت المحكمة العليا، التي دانت المتهمين بالتعذيب والقتل، أحكاما بالسجن ثلاث سنوات على ثلاثة متهمين وبرأت خمسة آخرين، وفق عبد الغني.

وأوضح أن ”هذا الحكم ليس نهائيا اذ يستطيع المتهمون الطعن عليه أمام المحكمة الدستورية“.

وتم حبس البشير، الذي حكم السودان بقبضة من حديد لثلاثة عقود، في سجن كوبر في الخرطوم منذ إطاحته.

وفي كانون الأول/ديسمبر 2019 أدين البشير في قضية فساد ومازالت محاكمته مستمرة في قضية الانقلاب العسكري على النظام المنتخب ديموقراطيا في 1989 وهو الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة.

بدأت تلك المحاكمة في تموز/يوليو 2020 وأرجئت جلساتها مرة أخرى اليوم الثلاثاء الى 23 شباط/فبراير الجاري.

وطلبت المحكمة الجنائية الدولية تسليم البشير لمحاكمته في اتهامات بارتكاب جرائم حرب وإبادة أثناء النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور عام 2003 واوقع قرابة 300 ألف قتيل كما أدى إلى نزوح 2,5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.