عاجل.. الشارقة تتبرع بأكبر مركز ثقافي في السودان

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

يبدأ خلال اشهر قليلة تشييد اكبر مركز ثقافي في السودان في مدينة الخرطوم بحري في مساحة تبلغ سبعة آلاف متر مربع على شاطيء النيل الازرق في المسافة الواقعة بين كوبري النيل الازرق وكبري المك نمر ويضم المركز قاعات مسرح وسينما ومكتبات وصالات عروض تشكيلية وقاعات محاضرات ومؤتمرات ومكاتب للمجلس القومي للآدادب والفنون.



وقال الرشيد سعيد عقب الاحتفال بتوزيع جوائز الطيب صالح الادبية اليوم أن ولاية الخرطوم قد وافقت على تخصيص الارض واقامة المشروع بدعم قوي من رئيس الوزراء عبد الله حمدوك فيما تبرع الشيخ سلطان القاسمي حاكم إمارة الشارقة بكامل تكاليف تشييد المركز التي يتوقع ان تتجاورز سبعة ملايين دولار.

واضاف ان الفريق الاستشاري قد بدأ في اعداد التصورات الاولية والخرط واعرب عن تقديره العالي للجهد الدؤوب الذي بذله الاستاذ فيصل محمد صالح وزير الثقافة والاعلام الذي دفع بهذه الفكرة ورعاها طوال اكثر من عام بالاتصالات في الخرطوم والشارقة حتى تحولت لمشروع تنفيذه قريبا.