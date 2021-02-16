عاجل..رئيس مجلس السيادة يتسلم اوراق اعتماد سفراء عدد من الدول

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 16 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

تسلم الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي، بالقصر الجمهوري اليوم، أوراق اعتماد سفراء كل من المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور سائد خالد الردايدة ،وسفير كندا السيد أدريان نورفولك ، وسفير سويسرا السيد كريستيان وينتر ، وذلك بحضور الدكتورة مريم الصادق المهدي وزيرة الخارجية.



وأكد رئيس مجلس السيادة خلال مراسم اعتماد اوراق السفراء الجدد ، كل على حدة، حرص السودان على تطوير علاقاته وتعزيز التعاون الثنائي مع هذه الدول في كافة المجالات خدمة للمصالح المشتركة .

من جانبهم عبر السفراء عن سعادتهم للعمل في السودان، مؤكدين حرصهم على تعزيز العلاقات وفتح آفاق التعاون المشترك بين السودان ودولهم.

وقال الدكتور سائد خالد الردايدة سفير الأردن في تصريح صحفي " تشرفت اليوم بتقديم أوراق اعتمادي لرئيس مجلس السيادة سفيرا لبلادي " مضيفا ان الفريق البرهان أكد أهمية تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، لافتا إلى ما يحظي به الشعبين من محبة واخوة.

ونوه السفير إلي إهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين بدفع وتطوير العلاقات مع السودان إلى أفاق أرحب .

وقال" نري أن هناك فرص متاحة الأن لتطوير العلاقات بين البلدين خاصة في الجانب الإقتصادي، معربا عن أمله ان يشهد السودان تطورا كبيرا خلال المرحلة الانتقالية ، منوها الي الدور الريادي للسودان في المنطقة والإقليم.

من جانبه عبر سفير كندا السيد أدريان نورفولك ،في تصريح صحفي، عن سعادته باعتماد ترشيحه سفيرا لبلاده،مؤكدا تميز وتطور العلاقات السودانية الكندية، وقال" لدينا شراكة مع السودان ومع منظمات المجتمع المدني" .

وأكد السفير أدريان حرص ورغبة القطاع الخاص الكندي الدخول في شراكات مع نظيره السوداني مشيرا الي إمكانيات السودان الهائلة.

من جهته اشار سفير سويسرا السيد كريستيان إلى العلاقات المتطورة بين البلدين والتي تأسست في العام ١٩٦٠م.

وقال :ان بلاده ستعمل خلال الفترة الإنتقالية على دعم عمليات بناء السلام في السودان ودعم حكومة الفترة الإنتقالية ، بجانب العمل علي تعزيز برامجها وأنشطتها بشأن تعزيز التعاون في مختلف المجالات مع السودان.