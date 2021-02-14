عاجل.. والي القضارف يصدر قرارات بإعفاء وتكليف مسئولين

الخرطوم - احمد عبدربة - الأحد 14 فبراير 2021

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أصدروالي القضارف د. سليمان علي قرارا أعفى بموجبه السيد عباس إدريس محمد من منصبه كمدير تنفيذي للقلابات الشرقية ، وكُلفَ بذات القرار السيد عبدالعظيم الحاج عبدالله كمدير تنفيذي للمحلية .



وكذلك أُعفى السيد محمد عثمان الخليفة من منصب المدير التنفيذي لمحلية القلابات الغربية ، وتكليف السيد إسلام فيصل إبراهيم.

كما شمل القرار إعفاء السيد فتح الرحمن فضل الله سالم من منصبه كمدير تنفيذي لمحلية المفازة ، وتكليف السيد صديق خالد دفع الله.