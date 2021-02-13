والي سنار ومدير عام شرطةالولاية يتفقدان إرتكازات الشرطة بالأسواق

الخرطوم - احمد عبدربة - وقف الاستاذ الماحي محمد سلمان والي ولاية سنار في الساعات الأولي من صباح اليوم على إرتكازات الشرطة بأسواق محليتي سنجة وسنار يرافقه اللواء شرطة حقوقي يوسف علي يوسف مدير شرطة ولاية سنار، حيث ثمن الماحي دور الشرطة وانتشارها في محليات الولاية وتأمينها للأسواق والمنشآت العامة.



وأكد الوالي خلال طوافه على الأسواق والمواقع المختلفة بسنار وسنجة أهمية تأمين وحماية المواطنين وإلقاء القبض على كل المُحرضين من فلول النظام المحلول وفق ما جاء في تعميم اللجنة المركزية لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو.