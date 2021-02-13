عاجل.. وزير الداخلية يدين التخريب بشمال كردفان ويوجه باتخاذ العقوبات الرادعة

الخرطوم - احمد عبدربة - السبت 13 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أدان وزير الداخلية الفريق أول عز الدين الشيخ عمليات التخريب التي حدثت بولاية شمال كردفان ، واشاد بالجهود التي تمت من قبل حكومة الولاية ،ووجه بضرورة اتخاذ العقوبات الرادعة لكل الذين تسببوا في الأحداث مع تشديد الإجراءات الأمنية وفرض هيبة الدولة..



وكان قد عقد مجلس الوزراء بأمانة حكومة ولاية شمال كردفان إجتماعا مشتركاً مع لجنة أمن الولاية والوفد الاتحادي برئاسة الفريق أول عز الدين الشيخ وزير الداخلية ، بحضور الأستاذ خالد مصطفى آدم والي شمال كردفان وأعضاء اللجنة ، حيث قدم والي شمال كردفان رئيس لجنة أمن الولاية شرحا لمجمل الأوضاع الأمنية والخدمية بالولاية والاحداث التي شهدتها الولاية والأضرار التي نجمت عن ذلك بجانب الإجراءات التي اتخذتها حكومة الولاية ولجنة الامن لتدارك تلك الأحداث.

كما قدم اللواء شرطة د. حسن حامد تقريرا عن الأحداث التي وقعت بمدن الولاية من تخريب ونهب وسرقة والإجراءات التي تمت.

وكان وزير الداخلية وصل الأبيض صباح اليوم على رأس وفد كبير يضم عددا من المسئولين من الحكومة الاتحادية والجهات الأمنية والعسكرية .