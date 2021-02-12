عاجل.. والي شمال كردفان يصدر توجيه باعتقال كوادر ورموز النظام البائد

الخرطوم - احمد عبدربة - الجمعة 12 فبراير 2021

أصدر الأستاذ خالد مصطفى ادم والي ولاية شمال كردفان رئيس لجنة ازالة التمكين بالولاية توجيها للمديرين التنفيذين بالمحليات ولجان الأمن والتمكين بالمحليات والجهات ذات الاختصاص بالولاية بإتخاذ الاجراءات القانونية فى مواجهة كافة عناصر ورموز المؤتمر الوطني وكوادره وواجهات النظام البائد النشطة.



وأشار والي شمال كردفان إن هنالك حملة اعتقالات واسعة بدأت منذ مساء الأبعاء لرموز وقيادات النظام البائد التي تم رصدها ومتابعتها بتنفيذ المخططات بجميع أنحاء الولاية وسوف يتم إتخاذ الإجراءات على كل من تثبت ادانته او ضلوعة في الأحداث ويقدموا لمحاكمات فورية وأكد أن من يقود هذا العمل هو خائن للوطن وحكومة الثورة والفترة الانتقالية وجريمة ضد الانسانية وأشار التوجيه الي ان هنالك لجنة عليا لتقصي الحقائق في الأحداث تعمل بهمه عالية في المدن وتهيب بكل مواطني ولاية شمال كردفان الشرفاء المساعدة في الابلاغ باي معلومات تساعد اللجنه لمعرفة ماتم من نهب وسرق للمتلكات العامة والخاصة وأشار الي ان هنالك كميات كبيرة من البضائع المتنوعة التي تمت سرقتها إبان الأحداث تم القبض عليها بواسطة الشرطة والقوات النظامية الاخري بكل من الأبيض والرهد وأم روابه وشدد والي ولاية شمال كردفان في التوجيه بتطبيق قانون الطوارئ وفرض هيبة الدولة من الساعة السادسة مساء حتى الساعة السادسة صباحا.

وجاء هذا التوجيه استنادا على قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989 ووفقا لقرار لجنة تفكيك التمكين الأخير الخاص بمواجهة كافة رموز المؤتمر الوطني المحلول وكوادره النشطة وقيادات واجهاته بالمركز والولايات.الحقيقة