عاجل.. أول تعليق من الاتحاد الأوربي على الحكومة الجديدة

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

يرحب الإتحاد الأوروبي بأداء اليمين لمجلس وزراء الحكومة الجديدة وزيادة أعضاء المجلس السيادي ، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية جوبا للسلام.



وقال " نحن نشجع الحكومة الانتقالية الجديدة في السودان على تسريع أجندة الإصلاح السياسي والإقتصادي في البلاد وكذلك المضي قدماً في تنفيذ اتفاقية جوبا للسلام.

تتطلب هذه الجوانب من مختلف الفصائل السياسية السودانية العمل معاً بشكل بناء من أجل الصالح العام للشعب السوداني الذي تضرر بشدة من الوضع الإقتصادي المتردي والمتدهور".

ويرى الإتحاد الأوروبي أنه من الضروري التوصل إلى إتفاق سياسي عاجل بين مختلف أصحاب المصلحة السودانيين يسمح بإنشاء المجلس التشريعي الإنتقالي. في غضون ذلك ، سيواصل الإتحاد الأوروبي دعم الإنتقال السياسي والإقتصادي للبلاد ، والذي يوفر فرصة فريدة للعمل من أجل سودان سلمي وديمقراطي ومزدهر.