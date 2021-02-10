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بسبب تظاهرة.. قرار بحظر التجوال بمدينة الفولة غرب كردفان

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متابعات - السودان نيوز 0 تبليغ

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الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 10 فبراير 2021

بسبب تظاهرة.. قرار بحظر التجوال بمدينة الفولة غرب كردفان

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متابعات - اخبار الخليج 365

اصدر والي غرب كردفان الاستاذ حماد عبدالرحمن صالح قرارا ولائيا قضى بحظر التجوال داخل مدينة الفولة من الساعة الرابعة مساء وحتى السادسة صباحا وذلك عملا بأحكام الوثيقة الدستورية وقانون الطوارئ والسلامة العامة.

وقد استثنى القرار العاملين في الاجهزة الامنية والكهرباء والمياه والصحة وعمال المخابز كما وجه القرار الامانة العامة لحكومة الولاية والجهات الامنية بوضعه موضع التنفيذ.

وتشير سونا الي ان مدينة الفولة حاضرة الولاية قد شهدت احداثا مؤسفة بعد خروج طلاب وتلاميذ المدارس في تظاهرة سلمية وسرعان ما انحرفت عن مسارها واستغلها اصحاب الاغراض في أعمال التخريب والنهب والسلب واقتحام مباني امانة الحكومة.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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