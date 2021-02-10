عاجل.. وزراء الحكومة الانتقالية الجدد يؤدون اليمين الدستورية

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

أدى وزراء الحكومة الانتقالية الجدد اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، ورئيس الوزراء، دكتور عبدالله حمدوك، وبحضور رئيسة القضاء مولانا نعمات عبدالله محمد خير .



وأكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، أن قطار الثورة السودانية مستمر ولن يتوقف وان التغيير محروس بإرادة الشعب السوداني.

ودعا في كلمته وزراء الحكومة الانتقالية عقب أدائهم اليمين الدستورية بالقصر الجمهوري اليوم، بالتعهد للعمل بيد واحدة في كل أجهزة الدولة التي تستكمل هياكلها بتشكيل المجلس التشريعي، لضمان السير في خط الانتقال الديمقراطي والتأسيس للفترة التالية وقيام الانتخابات بتماسك واتحاد والعبور بالبلاد.

وشدد على أهمية الجلوس إلى المواطنين وتلمس مشاكلهم والعمل على معالجتها، مؤكدا انهم سيجدون كل الدعم من مختلف أجهزة الحكم وقطاعات الشعب المختلفة.

وهنأ البرهان أعضاء الحكومة الجدد بانضمامهم لخدمة الشعب.

وقال في هذا الخصوص الشعب يريد أن يرى اننا نخدمه لاننا اتينا برغبته في التغيير لم نأت بانتخابات او بانقلاب ويجب أن لا نخذله في تحقيق آماله وتطلعاته الكبيرة نحو الأحسن "

واشار إلى أن الحكومة السابقة بذلت كل الجهد لكن هناك الكثير من المعضلات والتحديات