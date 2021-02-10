عاجل.. مقتل ضابطين سودانيين باشتباكات على الحدود مع إثيوبيا

الخرطوم - احمد عبدربة - الأربعاء 10 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

كشف مصدر عسكري سوداني لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، مقتل ضابطين باشتباكات على الحدود مع إثيوبيا.



ويعد الحادث هو الثاني من نوعه خلال 48 ساعة، حيث قتل ضابط سوداني في هجوم قوات إثيوبية على فرقة استطلاع حدودية الثلاثاء.، وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إنه تم رصد حشود عسكرية إثيوبية في طريقها للحدود الشرقية مع السودان.

وأضافت الصحيفة، أن إثيوبيا توغلت داخل حدود السودان في ولاية سنار وجبل حلاوة .، وتشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا بعد هجمات اثيوبية خلفت قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

وفى أعقاب الحادث، عقد المجلس الانتقالي السوداني اجتماعا طارئا بعد مقتل ضابط بهجوم إثيوبي قرب الحدود.