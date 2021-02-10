عاجل.. القبض على أكثر من 100 متهم في أحداث مدينة الأبيض

الخرطوم - احمد عبدربة - كشف اللواء شرطة حقوقي الدكتور حسن حامد أحمد عبدالرحيم مدير شرطة ولاية شمال كردفان مقرر لجنة أمن الولاية بأن الشرطة قد القت القبض على أكثر من 100 متهم في أحداث الشغب والتخريب بمدينة الأبيض بجانب القبض على متهمين في أحداث الرهد وأم روابة وضبطت الكثير من بحوزتهم.



وقال إن المتهمين لابد أن يقدموا للمحكمة ومعهم المعروضات وقال إن الشرطة والأجهزة الأمنية قامت بدورها في احتواء الأحداث التي شهدتها كل من مدن الأبيض والرهد وأم روابة واكد على ردع كل متفلت يحاول العبث بممتلكات الشعب واكد على هدوء الأحوال بربوع الولاية كافة.