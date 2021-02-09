عاجل.. وفد الوساطة الجنوبية يصل البلاد

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 9 فبراير 2021

كتب متابعات - اخبار الخليج 365

وصل البلاد بعد ظهر اليوم وفد الوساطة الجنوبية برئاسة المستشار توت قلواك مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان للشؤون الأمنية، وكان في استقباله بمطار الخرطوم عضو مجلس السيادة الانتقالي الاستاذ محمد حسن التعايشي.



وأكد المستشار توت قلواك، في تصريح صحفي، ان الوفد يحمل رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق اول سلفاكير ميارديت لرئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان مهنئا فيها بالانجازات الكبرى والخطوات الايجابية التي يشهدها تنفيذ اتفاق جوبا لسلام السودان ومن بينها استكمال مجلس السيادة وتشكيل مجلس الوزراء، مؤكدا أن دولة الجنوب ستواصل مع مجلسي السيادة والَوزراء مسيرة السلام في السودان.

ودعا المستشار توت بانتهاج الحوار وسيلة لاحتواء اي تطورات على الحدود الشرقية للسودان ، مؤكدا حرص دولة الجنوب على السلام في المنطقة والإقليم.

ويضم الوفد المرافق لمستشار رئيس جمهورية جنوب السودان ، وزيرة الخارجية الأستاذة بياترس خميس واني ووزير شؤون شرق أفريقيا دينق الور ومدير جهاز الأمن اكول كور.