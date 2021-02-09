عاجل.. البرهان يؤكد دور للإدارة الأهلية فى استتباب الأمن وترسيخ السلم

الخرطوم - احمد عبدربة - الثلاثاء 9 فبراير 2021

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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان على دور الإدارة الأهلية في استقرار الأوضاع الأمنية وترسيخ السلم الاجتماعي بالبلاد.



وأشاد سيادته، لدى لقائه بمكتبه اليوم ، وفد الإدارة الأهلية بولاية شمال دارفور ، برئاسة الناظر حماد عبدالله جبريل، ناظر العريقات، اشاد بدور الإدارة الأهلية فى المحافظة على التعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية بالبلاد، خاصة خلال المرحلة المقبلة، بعد توقيع اتفاق السلام وتشكيل الحكومة الجديدة التي شملت مشاركة حركات الكفاح المسلح.

وأوضح الناظر حماد عبدالله جبريل في تصريح صحفى، ان اللقاء برئيس مجلس السيادة، تناول قضايا الخدمات والتنمية بولاية شمال دارفور ، بالإضافة إلى أهمية مشاركة الإدارة الأهلية في مستويات الحكم بالبلاد.

واضاف الناظر حماد ان الوفد أكد لرئيس مجلس السيادة مساندة ودعم الإدارة الأهلية لبرامج الحكومة الانتقالية وحماية مكتسبات ثورة ديسمبر التي قامت فيها الإدارة بدورمقدر، وأشار الى أن الوفد قدم التهنئة لرئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة على ما قامت به القوات المسلحة من جهود مقدرة لحماية حدود البلاد الشرقية