السودان: يوسف الضي وزير للشباب والرياضة

الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 فبراير 2021

أعلن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك، مساء الإثنين، التشكيل الحكومي الجديدة والذي ضم 26 حقيبة وزارية، وتم اختيار يوسف الضي وزير للشباب والرياضة.



وقال حمدوك، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم لإعلان التشكيل، إنه تم إرجاء اعلان وزارة التربية والتعليم لمزيد من التشاور.

واحتفظ 5 وزراء بمواقعهم في التشكيل الجديد، وهم وزير الدفاع الفريق ياسين إبراهيم ياسين، والعدل نصرالدين عبدالباري، والشؤون الدينية نصر الدين مفرح، والري ياسر عباس، والتعليم العالي انتصار صغيرون.

وشهد التشكيل استحداث وزارات جديدة أهمها الاستثمار والبترول، بالإضافة لفصل الصناعة عن التجارة.

وقال رئيس الوزراء إن التشكيل الجديد يهدف لمعالجة الأزمات من خلال برنامج محكم، بجانب المحافظة على البلاد من الإنهيار.

وأضاف: "ننظر إلى العالم من حولنا، لذلك وضعنا بوصلة أمام للحفاظ على البلاد من الانهيار بهذا التشكيل، الذي أيضا يستوعب اتفاق السلام".

وأشار إلى أن التشكيل الجديد تم بتوافق الجميع ومشاورات امتدت لشهور بين الأطراف، وجاء وفق معايير كالتأهيل الأكاديمي، والخبرات العملية والإدراية بتعقيدات الانتقال.

وأعلن حمدوك عن برنامج متكامل سيتم التوقيع عليه هذا الأسبوع، ويشمل 5 محاور رئيسية، بينها علاج الاقتصاد، واستكمال السلام وإنفاذ اتفاق السلام، والعدالة للضحايا، وعلاقات خارجية متوازنة.

وعن العلاقات مع إسرائيل قال حمدوك إن قضية السلام مع إسرائيل سيحسمها المجلس التشريعي المقرر تشكيله يوم 25 فبراير/شباط الجاري.