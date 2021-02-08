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عاجل| بيان الصحة بشأن مصابي ووفيات كورونا (تفاصيل جديدة)

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الخرطوم - احمد عبدربة - الإثنين 8 فبراير 2021

أعلنت وزارة الصحة  تسجيل 86 إصابة جديدة بفيروس المستجد (كوفيد-19) خلال ال(24) ساعة الماضية، بدون أية حالات وفاة جديدة فيما تم شفاء 162 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الاثنين عن التقرير الوبائي ليوم أمس - أن الحالات الجديدة سجلت معظمها في ولاية الخرطوم.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 27 ألفا و 717 حالة، بينها 1835 وفاة، و 22 ألفا و 52 شخصا تعافوا.

وشددت وزارة الصحة، على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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